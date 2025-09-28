Asia Cup Final 2025: आज फिर होगा हाई-वोल्टेज ड्रामा? पाकिस्तानी कप्तान ने उगली आग, कहा- कम नहीं होंगे हमारे तेवर

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Photo : X)

Asia Cup 2025 Final, Pakistan vs India: एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, लेकिन मैच से पहले ही माहौल गरमा गया है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने से पीछे नहीं हटेगी, भले ही इसके लिए उनके खिलाड़ियों पर जुर्माना ही क्यों न लग रहा हो.

मैच से पहले जब सलमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या वो अपनी टीम की आक्रामकता पर लगाम लगाएंगे, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि तेज गेंदबाजों के लिए आक्रामक होना जरूरी है और वो उनके इस स्वाभाविक खेल को नहीं रोकेंगे.

आपको याद दिला दें कि पिछले मैच में हारिस रऊफ ने '6-0' और प्लेन क्रैश जैसे भड़काऊ इशारे किए थे, जबकि साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद 'AK47' जैसा इशारा किया था. इन हरकतों के लिए ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया था. लेकिन कप्तान के बयान से लगता है कि फाइनल में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिल सकते हैं.

फाइनल में इन बातों पर भी हो सकता है बवाल:

'नो हैंडशेक' जारी रहेगा: इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पिछले दोनों मैचों में एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया है. माना जा रहा है कि फाइनल में भी टॉस के वक्त या मैच के बाद खिलाड़ी हाथ मिलाने से बचेंगे, जिससे यह विवाद और बढ़ सकता है. अंपायरिंग पर रहेगी नज़र: भारत-पाकिस्तान के बड़े मैचों में अंपायरिंग हमेशा दबाव में रहती है. सुपर फोर मैच में पाकिस्तान ने फखर जमान के एक विवादित कैच आउट को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी. ऐसे में फाइनल के दौरान भी अंपायर के हर फैसले पर, खासकर पाकिस्तानी खेमे की पैनी नजर होगी. ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पर ड्रामा: इस बार एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी देंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ भी हैं. नकवी ने टूर्नामेंट के दौरान भारत को लेकर कई भड़काऊ बयान दिए हैं. ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अगर भारत जीतता है, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव शायद उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर सकते हैं.

कुल मिलाकर, एशिया कप का फाइनल सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होगा, बल्कि इसमें भरपूर तनाव, तेवर और ड्रामा देखने को मिल सकता है.