Virat Kohli Practices At Lord's: संन्यास की चर्चाओं के बीच विराट कोहली ने लॉर्ड्स में किया लंबा अभ्यास; ग्रैंड वापसी के लिए बहा रहे पसीना- रिपोर्ट

Virat Kohli Practices At Lord's: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली संन्यास की अटकलों के बीच एक बार फिर लॉर्ड्स में अभ्यास करते नज़र आए हैं. RevSportz की रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली ने लंदन के लॉर्ड्स में इनडोर नेट्स पर करीब दो घंटे तक जमकर पसीना बहाया. आगामी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ की तैयारी में कोहली ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ बेहतरीन शॉट्स खेले और अपने जुनून व समर्पण से सभी को प्रभावित किया. वहीं, उनकी और कप्तान रोहित शर्मा की 2027 विश्व कप में भागीदारी को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.
विराट कोहली ने लॉर्ड्स में किया प्रैक्टिस
Virat Kohli with fans outside the Lord's.
- The King is preparing for a massive return! 🐐 pic.twitter.com/6OH3hnGl1U
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 23, 2025