Team India Sponsorship Deal: ड्रीम11 के बाहर होने के बाद BCCI का 450 करोड़ की नई स्पॉन्सरशिप डील का लक्ष्य, एशिया कप से पहले लगी टीम इंडिया की स्पॉन्सर की होड़! रिपोर्ट्स
बीसीसीआई का Logo(Photo Credit: X/@BCCI)

Team India Sponsorship Deal: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ड्रीम11 (Dream11) ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम( India National Cricket Team) की स्पॉन्सरशिप डील अचानक खत्म कर दी है. ड्रीम11 ने संसद में पास हुए नए कानून का हवाला देते हुए ये कदम उठाया, जिसमें रियल मनी पर आधारित फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को अब भारत में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है. गौरतलब है कि Dream11 ने जुलाई 2023 में BCCI के साथ तीन साल के लिए 358 करोड़ रुपये की डील साइन की थी, लेकिन अब करीब एक साल पहले ही यह करार अचानक टूट गया हैं. टीम इंडिया समेत MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ियों की कमाई पर गहरी चोट, जानिए ऑनलाइन गेमिंग बैन से कितना होगा नुकसान

BCCI का 450 करोड़ की नई स्पॉन्सरशिप डील का लक्ष्य

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और ऐसे वक्त में बोर्ड के सामने चुनौती है कि नए मुख्य प्रायोजक को जल्द खोजकर टीम का साथ जोड़ा जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई इस बार तीन साल के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये में स्पॉन्सरशिप डील करने की योजना बना रहा है, जो पिछले डील से कहीं अधिक है. यह कॉन्ट्रैक्ट 2025 से 2028 तक के 140 मैचों के लिए प्रस्तावित है, जिसमें घरेलू और विदेशी द्विपक्षीय सीरीज के अलावा ICC, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स भी शामिल होंगे. बोर्ड के मुताबिक द्विपक्षीय सीरीज़ के हर मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपए और ICC या ACC टूर्नामेंट्स के हर मैच के लिए 1.5 करोड़ रुपए की दर से प्रायोजन शुल्क रखा गया है.

Dream11 ने सस्पेंड की पेड कंटेस्ट

20 अगस्त को लोकसभा में ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’ पेश हुआ था जिसे 21 अगस्त को दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई और 23 अगस्त को राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई. बिल के अनुसार, "ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज के बेलगाम विस्तार को वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और कभी-कभी आतंकवाद के वित्तपोषण जैसे गैरकानूनी गतिविधियों से जोड़ा गया है."

बिल पास होने के बाद Dream11 ने घोषणा की कि अब वे भारत में पेड कंटेस्ट को बंद कर रहे हैं. हालांकि, फ्री-टू-प्लेट गेम्स अभी भी जारी रहेंगे. Dream11 न सिर्फ क्रिकेट में, बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी बड़ी भूमिका निभाता है और ISL का भी आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर है. लॉन्च के 15 वर्षों में इसकी वैल्यूएशन अनुमानित 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है.