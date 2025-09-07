Asian Cup Qualifier: 25 अक्टूबर से सुपर कप की शुरुआत, एआईएफएफ ने पुष्टि की

नई दिल्ली, 7 सितंबर : ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) की कार्यकारी समिति ने पुष्टि की है कि 25 अक्टूबर से सुपर कप का आयोजन होगा. इसी के साथ फेडरेशन ने इंडियन सुपर लीग के लिए टेंडर प्रोसेस मैनेजमेंट हेतु एजेंसी के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (आरएफक्यू) को भी मंजूरी दी. ऐसे में भारतीय फुटबॉल सामान्य स्थिति की ओर लौटता नजर आ रहा है.

सुपर कप 25 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा. 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, एआईएफएफ को यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे कि भारतीय फुटबॉल कैलेंडर समय पर शुरू हो. एआईएफएफ मास्टर्स राइट्स एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने में असफल रहा है. ऐसे में फुटबॉल गवर्निंग बॉडी को नया कमर्शियल पार्टनर तलाशना होगा. टेंडर प्रोसेस की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, ऑडिट एंड कंप्लायंस कमेटी, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (एएफसी) और एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे करेंगे.

एआईएफएफ के बयान में कहा गया है, "ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) की कार्यकारी समिति की बैठक 6 सितंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई. बैठक में महासंघ की वाणिज्यिक संपत्तियों के सीमित अवधि के लिए मुद्रीकरण के अधिकारों के प्रबंधन और आवंटन हेतु कोटेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस (आरएफक्यू) को मंजूरी दी गई." इस समिति की अध्यक्षता भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव करेंगे. उनके साथ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (एएफसी) की ऑडिट एंड कंप्लायंस कमेटी के सदस्य केसावरन मुरुगसु और एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे भी समिति में शामिल रहेंगे.

एआईएफएफ ने सुपर कप की तारीखों की भी पुष्टि की, जिससे क्लबों को प्री-सीजन ट्रेनिंग शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी. गवर्निंग बॉडी टेंडर प्रोसेस पर काम कर रही है. उम्मीद है कि घरेलू टूर्नामेंट के समापन के बाद लीग शुरू होगी. बयान में कहा, "समिति ने यह भी फैसला लिया है कि सुपर कप 25 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा." 7 अप्रैल 2025 को कार्यकारी समिति की बैठक में गठित हुई एआईएफएफ की एमआरए टास्क फोर्स कमेटी, अब टेंडर कमेटी के रूप में कार्य करेगी. यह समिति पेशेवर सेवा फर्म की सिफारिशों का मूल्यांकन करेगी.