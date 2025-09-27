Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में मैच हारा, मगर इतिहास रच गई पथुम निसांका-कुसल परेरा की जोड़ी

श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 27 सितंबर : भारत ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका को सुपर ओवर में शिकस्त दी. इस मुकाबले में पथुम निसांका और कुसल परेरा की जोड़ी ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पथुम निसांका और कुसल परेरा ने दूसरे विकेट के लिए 127 रन जोड़े. यह एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और केएल राहुल के नाम था, जिन्होंने 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में पहले विकेट के लिए 119 रन जोड़े थे.

टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 100+ साझेदारी के मामले में तीसरी जोड़ी पाकिस्तान के उमर अकमल और शोएब मलिक की है, जिसने 29 फरवरी 2016 को यूएई के खिलाफ चौथे विकेट के लिए अटूट 114 रन की साझेदारी की थी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने भी निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. इस टीम के लिए पथुम निसांका ने 58 गेंदों में 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 107 रन की पारी खेली, जबकि कुसल परेरा ने 58 रन टीम के खाते में जुटाए. यह भी पढ़ें : India vs Pakistan Final: फाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या?

मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां श्रीलंकाई टीम सिर्फ 2 रन बना सकी और भारत ने पहली ही गेंद पर जीत दर्ज की. अब रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया इस संस्करण में दो बार पाकिस्तान को शिकस्त दे चुकी है. ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि फाइनल में भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा. भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में पहली बार खिताबी मैच खेला जा रहा है.