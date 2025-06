यूएस हाउस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने 23 जून को फोन सहित कांग्रेस के कर्मचारियों के उपकरणों के लिए व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. डेटा सुरक्षा चिंताओं के कारण मेटा के मैसेजिंग ऐप को हाउस के सांसदों के उपकरणों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है. सोमवार को सभी हाउस स्टाफ को भेजे गए ज्ञापन में लिखा था, "साइबर सुरक्षा कार्यालय ने व्हाट्सएप को यूजर्स के लिए एक बड़ा जोखिम माना है, क्योंकि यह यूजर डेटा की सुरक्षा करने के तरीके में पारदर्शिता की कमी, संग्रहीत डेटा एन्क्रिप्शन की अनुपस्थिति और इसके उपयोग से जुड़े संभावित सुरक्षा जोखिमों के कारण है." ज्ञापन में यह भी सिफारिश की गई है कि सांसद अन्य मैसेजिंग ऐप का उपयोग करें, जिसमें Microsoft Corp का Teams प्लेटफ़ॉर्म, Amazon का Wickr, Signal और Apple का iMessage और FaceTime शामिल हैं. यह भी पढ़ें: बहुत सारे तुर्क क्यों ले रहे हैं जर्मनी की नागरिकता?

JUST IN - U.S. House bans WhatsApp from lawmaker's phones, citing potential security risks involved with its use — Axios

— Disclose.tv (@disclosetv) June 23, 2025