Trump Raised Tariffs on China to 145%: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आर्थिक हमला बोला है. व्हाइट हाउस के दस्तावेजों के मुताबिक, ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 145% तक कर दिया है. इसमें हाल ही में लगाए गए 125% शुल्क के साथ पहले के 20% टैक्स भी शामिल हैं. हालांकि ट्रंप ने करीब 90 दिनों तक कई देशों के लिए नए टैरिफ रोकने का ऐलान किया है, लेकिन चीन पर वे और ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं.

माना जा रहा है कि यह कदम अमेरिकी बाजार को चीनी उत्पादों की सस्ती बाढ़ से बचाने के लिए उठाया गया है. इस फैसले से अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और तेज हो सकता है.

UPDATE: Trump has raised tariffs on China to 145%, according to the White House.

The figure reported by Trump yesterday did not include an existing 20% tariff.

— BNO News Live (@BNODesk) April 10, 2025