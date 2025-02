Tata Steel Masters 2025: ग्रैंडमास्टर आर प्रग्गनानंद ने रविवार 2 फरवरी को नीदरलैंड के विज्क आन ज़ी में विश्व चैंपियन डी गुकेश को रोमांचक टाईब्रेक में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता. क्लासिकल इवेंट में 8.5/13 के साथ समाप्त होने के बाद आर प्रज्ञानंदधा ने ऑल इंडियन टाई-ब्रेकर में डी गुकेश को 2-1 से हराया और चैंपियन के रूप में उभरे. इसके साथ ही प्रग्गनानंद 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा स्टील मास्टर्स में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए.

🚨 BREAKING: 🇮🇳 Praggnanandhaa wins Tata Steel Chess 2025! 🏆🔥

Despite losing to Keymer in the final round, Pragg bounced back to defeat Gukesh in the tiebreak! He joins @vishy64theking as only the second Indian to win this title!#TataSteelChess pic.twitter.com/eNK58ItS4u

— Chess.com - India (@chesscom_in) February 2, 2025