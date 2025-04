भारतीय जीएम विदित गुजराती ने 2 अप्रैल 2025 को अपनी मंगेतर निधि कटारिया के साथ विवाह किया. जहां एक निजी समारोह में शतरंज के दिग्गज मौजूद थे. जिसमें विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, तानिया सचदेव और अनीश गिर जैसे खिलाड़ी शामिल थे. हालांकि, जिस बात ने सभी का ध्यान खींचा. वह था पांच बार के शतरंज विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और वर्तमान FIDE शतरंज चैंपियन गुकेश का एक नृत्य समारोह के दौरान बॉलीवुड गानों की धुनों पर थिरकना. विदित और निधि की सगाई नवंबर 2024 में हुई थी। नीचे आनंद और गुकेश के डांस की वायरल वीडियो देख सकतें हैं.

I AM LAUGHING, CRYING, SCREAMING ALL AT THE SAME....NEVER HAVE I EVER THOUGHT I WOULD SEE GUKESH DANCING IN "BADRI KI DULHANIA" OR VISHY SIR IN "MEIN HOON DON"

VIDIT MADE IT POSSIBLE pic.twitter.com/ZDtkbWh8tC

— _khamoshii_ (@_khamoshii_) April 1, 2025