Pat Cummins New Milestone: मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 के 55वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार शुरुआत की. कप्तान पैट कमिंस के शुरुआती स्पेल की बदौलत ऑरेंज आर्मी को मजबूती मिली. जिसमें उन्होंने मैच की पहली गेंद पर ही स्ट्राइक कर दी. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने छह ओवर में 26/4 रन बना लिए. इस बीच पैट कमिंस ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया. उन्होंने आईपीएल पारी के पावरप्ले में तीन विकेट लेने वाले पहले कप्तान हैं. उन्होंने अक्षर, जहीर खान और शॉन पोलक को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम दो-दो विकेट हैं.

Pat Cummins becomes the first ever captain to bag three wickets in the first six overs of an IPL innings.#SRHvsDC #DCvsSRH pic.twitter.com/EE6dc8nJWY

— Aman Deep Saxena (@aman_saxena_03) May 5, 2025