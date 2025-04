ISSF World Cup 2025: एकतरफा मुकाबले में भारत के सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी ने देश को पेरू के लीमा में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में अपना दूसरा स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की. सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम मैच के फाइनल में चीन के याओ कियानक्सुन और हू काई को 17-9 से हराया. उनकी जीत के साथ भारत अब 4 पदकों के साथ शीर्ष पर है. जबकि चीन के पास दो की तुलना में केवल एक स्वर्ण है. वहीं कांस्य पदक मुकाबले में भारत के मनु भाकर और रविंदर सिंह (6) चीन के कियानके मा और यिफान झांग (16) की जोड़ी से हारकर पोडियम फिनिश से चूक गए.

India’s Saurabh Chaudhary and Suruchi Singh win 10m air pistol mixed team gold medal in ISSF World Cup in Lima, Peru. pic.twitter.com/7reVD5vKzH

