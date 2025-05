Tejaswani Wins Gold Medal: ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का दबदबा लगातार जारी है, जहां तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उन्होंने रूस और बेलारूस के एथलीट्स (Athlètes Individuels Neutres) और हंगरी की शूटर्स को कड़ी टक्कर देते हुए 31 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया. तेजस्विनी का यह स्वर्ण पदक भारत के लिए इस प्रतियोगिता में कुल 11वां पदक है, जिसमें यह तीसरा गोल्ड मेडल है. भारत ने अब तक की प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान बनाए रखा है और युवा निशानेबाजों का यह प्रदर्शन देश को गौरवान्वित कर रहा है.

News Flash: GOLD medal for India at ISSF Junior World Cup in Germany 🔥

Tejaswani wins Gold medal in 25m Pistol event. pic.twitter.com/04Teshenxm

— India_AllSports (@India_AllSports) May 26, 2025