Yuvraj Singh And Abhishek Sharma Dance Video: एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी के साथ पारिवारिक उत्सवों में व्यस्त हैं. मेहमानों की खातिरदारी करने वाले शर्मा ने शादी के दिन तब सुर्खियां बटोरीं, जब क्रिकेटर अपने गुरु युवराज सिंह के साथ मंच पर थिरकते नजर आए. इस खास मौके पर अभिषेक और युवराज के साथ अभिषेक के पिता राज कुमार शर्मा भी डांस कर रहे थे. सिंह ने कोविड-19 के दौरान अभिषेक को अपने संरक्षण में लिया और तब से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में तेजी से वृद्धि देखी है. प्रशंसक नीचे अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह के एक साथ डांस करते हुए वायरल वीडियो को देख सकते हैं.

मेंटर और छात्र एक साथ डांस करते हुए:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)