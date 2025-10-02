Yuvraj Singh And Abhishek Sharma Dance Video: एशिया कप 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी के साथ पारिवारिक उत्सवों में व्यस्त हैं. मेहमानों की खातिरदारी करने वाले शर्मा ने शादी के दिन तब सुर्खियां बटोरीं, जब क्रिकेटर अपने गुरु युवराज सिंह के साथ मंच पर थिरकते नजर आए. इस खास मौके पर अभिषेक और युवराज के साथ अभिषेक के पिता राज कुमार शर्मा भी डांस कर रहे थे. सिंह ने कोविड-19 के दौरान अभिषेक को अपने संरक्षण में लिया और तब से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में तेजी से वृद्धि देखी है. प्रशंसक नीचे अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह के एक साथ डांस करते हुए वायरल वीडियो को देख सकते हैं.

मेंटर और छात्र एक साथ डांस करते हुए:

Yuvraj Singh and ABHISHEK Sharma dancing together at abhi's sister wedding ❤️. - Two of the finest left handed batsmen ever produced by India 🥵!! pic.twitter.com/E3m3Agd9Ah — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) October 1, 2025

