India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जुलाई (बुधवार) से लंदन(London ) के केनिंग्टन ओवल(Kennington Oval) में खेला रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का तीसरा सत्र रोमांचक रहा. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 51.2 ओवर में 247 रन बनाए, जिससे उसे भारत पर 23 रन की अहम बढ़त मिल गई. इससे पहले भारत अपनी पहली पारी में 224 रन पर सिमट गया था. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने तेज शुरुआत की. जहाँ एक तरफ टीम इंडिया की विकेट गिरते रहे हैं. वही. यशस्वी जायसवाल ने एक संभाले रखा और अपना 6ठा शतक लगाया हैं. उन्होंने 127 गेंद में 11 चौकें और 2 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तब भारत का स्कोर 216/4 (51.2) था.

