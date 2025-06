Yashasvi Jaiswal Half Century: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अपना 11वां अर्धशतक, मजबूत स्तिथि में टीम इंडिया

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसमे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 25.4वे ओवर में 92 रन पर दूसरा झटका लगा. जिसके बाद यस्शवी जायसवाल ने शुभमन गिल के साथ अच्छी साझेदारी करते हुए 97 गेंद में 8 चौकें की मदद से शानदार अपना 11वां अर्द्धशतक ठोका हैं.

यशस्वी जायसवाल ने जड़ा अपना 11वां अर्धशतक

5⃣0⃣ for Yashasvi Jaiswal! 👏

His first in England & 11th overall in Test cricket! 👍

Him & captain Shubman Gill are keeping the scoreboard ticking! 👌#TeamIndia approaching 140.

