Virat Kohli Retirement: आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने 12 मई को 36 वर्षीय विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से विदाई लेने पर उन्हें बधाई दी. जय शाह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान को टी20 क्रिकेट के बढ़ते चलन के बीच सबसे शुद्ध प्रारूप को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया. जय शाह ने आगे कहा कि कोहली ने अनुशासन, फिटनेस और प्रतिबद्धता में एक मिसाल कायम की है. गौरतलब है कि कोहली का चौंकाने वाला टेस्ट संन्यास अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा द्वारा अगले महीने शुरू होने वाले इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा के बाद आया है.

Congratulations @imVkohli on a stellar Test career. Thank you for championing the purest format during the rise of T20 cricket and setting an extraordinary example in discipline, fitness, and commitment. Your speech at the Lord’s said it all - you played Tests with heart, grit,… pic.twitter.com/sYBhJ5HhJI

— Jay Shah (@JayShah) May 12, 2025