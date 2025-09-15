Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match: एशिया कप 2025 का छठां मुकाबला 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 127 रन बनाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 128 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच के बाद, जब सूर्यकुमार यादव विजेता कप्तान के रूप में मैच के बाद की प्रस्तुति में पहुंचे, तो उन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को यह जीत समर्पित की. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम इंडिया पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार ने कहा, "बस कुछ कहना चाहता था. सही मौका है, समय निकालकर हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. आशा है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलता है तो हम उन्हें मैदान पर और अधिक कारण देते हैं.

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया:

"We stand by the victims of the families of the Pahalgam attack. We express our solidarity. Want to dedicate the win to all our armed forces. Hope they continue to inspire us all. We hope to give them more reasons to smile." - Suryakumar Yadav — Silly Point (@FarziCricketer) September 14, 2025

Suryakumar Yadav Stood In Solidarity With the Pahalgam Attack Victims and Dedicated Win to Indian Armed Forces

Suryakumar Yadav dedicated today's win to our Indian Armed Forces ❤️ pic.twitter.com/A4SNPFNjSt — $🇮🇳 (@freak4109) September 14, 2025

