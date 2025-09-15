Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match: एशिया कप 2025 का छठां मुकाबला 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 127 रन बनाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 128 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच के बाद, जब सूर्यकुमार यादव विजेता कप्तान के रूप में मैच के बाद की प्रस्तुति में पहुंचे, तो उन्होंने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को यह जीत समर्पित की. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि टीम इंडिया पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है. मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार ने कहा, "बस कुछ कहना चाहता था. सही मौका है, समय निकालकर हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. आशा है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलता है तो हम उन्हें मैदान पर और अधिक कारण देते हैं.

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया:

Suryakumar Yadav Stood In Solidarity With the Pahalgam Attack Victims and Dedicated Win to Indian Armed Forces

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)