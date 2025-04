SRH vs MI IPL 2025: मुंबई इंडियंस के स्टार तिलक वर्मा, विल जैक्स और राज अंगद बावा को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 मैच से पहले देर से आने के लिए 'पनिशमेंट सूट' पहनाया गया. जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है.बता दें की मुंबई इंडियंस के लिए यह एक रिवाज रहा है. जिसमें पांच बार के चैंपियन अक्सर खिलाड़ियों को किसी भी चीज के लिए देर से आने पर ये सूट पहनाकर सजा देते हैं. इस बार तिलक वर्मा, विल जैक्स और राज अंगद बावा थे और तीनों को सीने पर मी लोगो के साथ अजीब सुपरमैन जैसा जंपसूट पहनाया गया. आईपीएल 2025 में जब पिछली बार इन दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था. लेकिन अब हार्दिक पांड्या और उनकी टीम का सामना 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद से फिर से होगा.

𝙇𝙖𝙩𝙚-𝙈𝙚𝙣: With great power (of getting late) comes great responsibility (of wearing the punishment suit) 😂🦸‍♂️#MumbaiIndians #PlayLikeMumbai #TATAIPL #SRHvMI pic.twitter.com/JVRJllpFyU

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 22, 2025