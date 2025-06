England National Cricket Team vs India National Cricket Team, Test Series 2025: इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का आगाज 20 जून से होने वाला हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. सीरीज पांच मैचों की होगी और इसी के साथ टीम इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC) के नए सीजन का आगाज भी करने जा रही हैं. इस बीच पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली 14 सदस्यीय इस टीम में जेमी ओवरटन को मौका मिला है. वहीं, गस एटकिंसन चोट के कारण टीम में नहीं चुने गए हैं. बता दें कि सीरीज का पहला टेस्ट 20 जून से खेला जाना है.

A simply HUGE series awaits 🙌

Our squad for the 1st Test is HERE 👇

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳

— England Cricket (@englandcricket) June 5, 2025