Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की लगातार तीसरी हार के बाद काव्या मारन के मज़ेदार मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. आईपीएल 2025 में 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 80 रनों की करारी शिकस्त के साथ SRH की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने आईपीएल 2025 की शानदार शुरुआत की थी, जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 286/6 का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार गिरता गया, खासकर उनकी विस्फोटक बैटिंग लाइनअप बुरी तरह फ्लॉप रही. राजस्थान रॉयल्स पर जीत के बाद SRH ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और अब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार झेली है, जिससे वे आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं. केकेआर के खिलाफ SRH की टीम 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 120 रनों पर ढेर हो गई.

देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मज़ेदार मीम्स.

Kavya Maran After watching Batting of Travis Head Abhishek Sharma and Ishan kishan 😂😂😂#KKRvsSRH pic.twitter.com/a9IpIqcFhO

