India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे 2025 के दौरान एक व्यक्तिगत मील का पत्थर हासिल किया, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODI) मुकाबलों में अपने 100 कैच पूरे किए. शर्मा ने हरषित राणा की गेंद पर मिच ओवेन का कैच पकड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की, जब वे फर्स्ट स्लिप पर खड़े थे. भारत के लिए खेले गए 276 वनडे मैचों में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 100 कैच लिए हैं, जो सभी आउटफील्ड में विकेटकीपर की भूमिका निभाए बिना पकड़े गए हैं.

रोहित शर्मा ने बनाया खास रिकॉर्ड

Milestone unlocked 🔓 Rohit Sharma completes his 100th catch in ODIs 🙌#TeamIndia | @ImRo45 pic.twitter.com/OORJncEFJI — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

