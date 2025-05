Rahul Dravid Congratulates Rohit Sharma: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team ) के पूर्व कोच और दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर स्टैंड रखे जाने पर अपने विचार साझा किए. राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अरे रोहित, लगता है कि आपने उन स्टैंडों में इतने छक्के लगाए कि उन्हें आपके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखना पड़ा". इसके बाद राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा स्टैंड के लिए हिटमैन को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि शर्मा को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना और शानदार प्रदर्शन करना पसंद था. राहुल द्रविड़ ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला, "जब मुंबई में मेरे पास टिकट कम होते हैं, तो अब जब आपके पास एक स्टैंड है, तो मुझे पता है कि किससे संपर्क करना है!"

रोहित शर्मा स्टैंड के उद्घाटन पर राहुल द्रविड़ ने दी बधाई

