Asia Cup 2025 Toss Result: भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सबसे रोमांचक मुकाबले में आमने-सामने हैं. रविवार को खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि पिच धीमी लग रही है, इसलिए पहले रन बनाकर दबाव बनाने की कोशिश होगी. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने कहा कि वह भी गेंदबाजी करना चाहते थे, इसलिए टॉस का नतीजा उनके पक्ष में रहा. उन्होंने उम्मीद जताई कि रात में ओस की भूमिका अहम होगी.

दोनों टीमें अपने-अपने शुरुआती मैच जीत चुकी हैं और अब इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में जीत के साथ लय बरकरार रखने की कोशिश करेंगी.

ये भी पढें: India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Asia Cup: Pakistan win toss, put India to field first in rivarly clash Read @ANI Story | https://t.co/X04e0Jrgi1 pic.twitter.com/2tXiBrfggC — ANI Digital (@ani_digital) September 14, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)