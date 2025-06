Nicholas Pooran Retirement: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. महज 29 की उम्र में निकोलस पूरन ने संन्यास लेकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. निकोलस पूरन ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर संन्यास की खबर फैंस के साथ शेयर की. वेस्टइंडीज की व्हाइट बॉल टीम का निकोलस पूरन अहम हिस्सा थे. वेस्टइंडीज के लिए निकोलस पूरन ने आखिरी वनडे मैच श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2023 में खेला था. वहीं आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच निकोलस पूरन ने बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर 2024 में खेला था.

