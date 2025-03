MS Dhoni Six Video: पिछले मैच के विपरीत एमएस धोनी राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के मुकाबले में गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आए. खेल अभी भी अधर में लटका हुआ था और धोनी को टीम को जीत की रेखा पर ले जाने के लिए रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर काम करना था. उन्होंने स्पिनरों को खेला और जब तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आए तब चेन्नई को 12 गेंदों में 39 रन चाहिए थे. मैच को खत्म नहीं कर पाने के बावजूद, धोनी ने देशपांडे को एक शानदार छक्का लगाया. फैंस ने इसे खूब पसंद किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

