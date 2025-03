रविवार 30 मार्च को गुवाहाटी में आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच से पहले बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के सचिव देवजीत सैकिया द्वारा एमएस धोनी को विशेष 'आईपीएल 18' स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया. मैच से पहले, पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान को आईपीएल में उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया क्योंकि इस सीजन में 18 साल पूरे हो गए हैं. इससे पहले, विराट कोहली को भी 22 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 के उद्घाटन से पहले इसी तरह के स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया था. मैच की बात करें तो एमएस धोनी ने कड़ी मेहनत की लेकिन सीएसके जीत नही दिला पाए और पांच बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स से छह रनों से हार गई.

