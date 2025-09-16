India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला गया. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीत लिया था. जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एशिया कप में हैंडशेक विवाद को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर न सिर्फ झूठे आरोप लगाए बल्कि लाइव टीवी पर बार-बार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया. उनकी इस शर्मनाक हरकत पर भारतीय फैन्स ने जमकर गुस्सा जाहिर किया और उन्हें सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा हैं.

मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर सूर्यकुमार यादव को दी गाली

Pakistan🇵🇰 cricketer Yusuf Yohana who converted to become Mohammad Yusuf, calls India's cricketer 🏏 SKY as "Pig ". These disgusting fellas want India to help them revive their cricket.pic.twitter.com/Kz1OvRi0rS — narne kumar06 (@narne_kumar06) September 16, 2025

