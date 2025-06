MLC 2025: टेक्सास के ग्रैंड प्रेयरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मेजर लीग क्रिकेट 2025 के 18वें मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था, जब सिएटल ऑर्कास के बल्लेबाज़ शिमरॉन हेटमायर ने आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर टीम को जीत दिला दी. एमआई न्यूयॉर्क द्वारा दिए गए 238 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सिएटल ऑर्कास को आखिरी गेंद पर छह रनों की जरूरत थी. सामने थे अनुभवी कीरोन पोलार्ड, लेकिन दबाव में भी हेटमायर ने शानदार छक्का जड़कर मैच को अपने नाम कर लिया. इस मुकाबले में हेटमायर ने सिर्फ 40 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली और टीम को 233/7 के स्कोर से जीत दिलाते हुए इतिहास रच दिया. एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 232/7 का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में हेटमायर की आक्रामक बल्लेबाज़ी ने पूरा मैच पलट दिया. यह जीत न केवल सिएटल ऑर्कास के लिए अहम रही, बल्कि हेटमायर की यह पारी एमएलसी इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में दर्ज हो गई. यह भी पढ़े: Azhar Mehmood Appointed As New Head Coach:पाकिस्तान क्रिकेट को मिला नया दिशा-निर्देशक, अजहर महमूद बने कार्यवाहक रेड-बॉल हेड कोच

आखिरी गेंद पर हेटमायर ने पोलार्ड को जड़ा विजयी छक्का, सिएटल ऑर्कास को दिलाई रोमांचक जीत

Shimron Hetmyer was the star of the show, leading the @MLCSeattleOrcas to their first win of the 2025 MLC season on the back of a critical six ⭐ pic.twitter.com/f7XAC05q0E

— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) June 28, 2025