Texas Super Kings vs MI New York: 40 वर्षीय फाफ डू प्लेसिस ने इतिहास रच दिया जब दक्षिण अफ्रीकी मेजर लीग क्रिकेट इतिहास में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. सर्वाधिक एमएलसी शतकों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहने वाले डु प्लेसिस ने अपना तीसरा शतक जड़कर एकल बढ़त हासिल की। ​​डु प्लेसिस ने ग्रैन प्रेयरी स्टेडियम में चल रहे टेक्सास सुपर किंग्स बनाम एमआई न्यूयॉर्क एमएलसी 2025 मैच में निकोलस पूरन को पीछे छोड़ते हुए 51 गेंदों में 100 रन बनाए। फाफ डु प्लेसिस की पारी में नौ छक्के और पांच चौके शामिल थे.फाफ डु प्लेसिस के सभी एमएलसी शतक टेक्सास सुपर किंग्स के लिए आए हैं.

History in MLC by Faf : TSK Captain Faf Du Plessis has most Hundreds in MLC History till date.