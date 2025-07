Texas Super Kings vs MI New York MLC 2025: वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने टेक्सास सुपर किंग्स बनाम एमआई न्यूयॉर्क मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2025 मैच के दौरान नई ऊंचाइयों को छुआ, जो टी 20 इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए. पोलार्ड (13,738) ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के 13,735 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया और अब वह केवल वेस्टइंडीज के पूर्व साथी क्रिस गेल से पीछे हैं, जो 14,562 रनों के साथ सर्वाधिक टी 20 रनों की सूची में सबसे आगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि पोलार्ड पहले ही अपने टैली तक पहुंचने के लिए 600 पारियां पार कर चुके हैं, जबकि गेल और हेल्स को अपने रिकॉर्ड तक पहुंचने में 500 से भी कम पारी लगी थीं. सर्वाधिक टी 20 रन की शीर्ष पांच सूची में अन्य बल्लेबाजों में शोएब मलिक और विराट कोहली शामिल हैं.

38-year-old Kieron Pollard becomes the second-highest run-scorer in T20 cricket history. 🔥