Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard: टाटा आईपीएल 2025 (Indian Premier League 2025) का 53वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कोलकाता की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में है. जबकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी रियान पराग कर रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), कुणाल सिंह राठौड़, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, युद्धवीर सिंह चरक, आकाश मधवाल

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा

यहां पर आप एक क्लिक पर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

🚨 TOSS UPDATE 🚨

Ajju da wins the toss and chooses to BAT first at Eden! 💜💥

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 4, 2025