India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जसप्रीत बुमराह को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ICC अवॉर्ड्स और 2024 की टीम ऑफ द ईयर कैप्स से सम्मानित किया गया. बुमराह ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी धारदार गेंदबाजी से सभी प्रारूपों में अपना दबदबा बनाया. उन्हें ICC मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया और वे 2024 की टेस्ट व वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल रहे. चोट के कारण वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हैं, लेकिन टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने दुबई पहुंचे.

जसप्रीत बुमराह को मिले ICC अवॉर्ड्स और टीम ऑफ द ईयर 2024 कैप्स

Jasprit Bumrah receives his #ICCAwards and Team Of The Year caps for a stellar 2024 🙌

ICC Men’s Cricketer Of The Year 🎖️

ICC Men’s Test Cricketer Of The Year 🎖️

ICC Men’s Test Team Of The Year 🧢

ICC Men’s T20I Team Of The Year 🧢 pic.twitter.com/WW5tz8hSFy

— ICC (@ICC) February 23, 2025