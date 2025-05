Jail Premier League In Mathura Prison: मथुरा में कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की गई. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर मथुरा जेल में जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया. जेल परिसर के भीतर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और कई कैदियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया. जेल अधीक्षक अंशुमान गर्ग के मुताबिक, जेल प्रीमियर लीग के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को जेल की "चारदीवारी" वाली जिंदगी में आजादी के कुछ पल देना था. "इसका उद्देश्य यह है कि आज की चारदीवारी वाली जिंदगी में कुछ पल आजादी का एहसास कराएंगे. यह सिर्फ फाइनल मैच नहीं है, यह उम्मीद की जीत है, आत्मविश्वास की दौड़ है. मैदान वही है, लेकिन खिलाड़ी बदल गए हैं - आज हर रन, हर कैच, हर जीत... खुद को फिर से साबित करने का एक प्रयास है."

मथुरा में जेल के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन:

#WATCH | Uttar Pradesh | To enhance the talent of the prisoners, improve their physical health and relieve them from mental stress, Jail Premier League was organized on the lines of IPL among the prisoners in Mathura Jail pic.twitter.com/ACofTYmRgi

— ANI (@ANI) May 15, 2025