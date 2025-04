IPL 2025: गुजरात टाइटन्स (GT) के कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टूर्नामेंट में एक और उपलब्धि हासिल की. ​​उभरते हुए इस खिलाड़ी ने आईपीएल में 100 छक्के पूरे कर लिए है. शुभमन गिल ने बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ आईपीएल 2025 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की. ​​पिछले मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में अहमदाबाद के इसी मैदान पर 1,000 रन पूरे किए थे. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए. जवाब में गुजरात टाइटन्स ने 17.5 ओवर में 2 विकेट खोकर विकेट हासिल कर लिया.

Shubman Gill smashes his way to 100 IPL sixes! 💥🔥

The young king keeps ruling the game! 👑🏏

📷: Getty Images#ShubmanGill #IPL2024 #100Sixes #GT #CricketFever #RunMachine #PowerHitter #T20Cricket #IPLonICE #IceCricNews pic.twitter.com/siXJuDlvcT

— IceCricNews (@icecric_news) April 2, 2025