IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम मुंबई इंडियंस ने मौजूदा सीजन के बाकी बचे मैचों के लिए ऑलराउंडर विल जैक्स की जगह इंग्लिश विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को चुना है. बेयरस्टो के अलावा, चारिथ असलांका और रिचर्ड ग्लीसन कॉर्बिन बॉश और रेयान रिकेल्टन की जगह लेंगे. जो राष्ट्रीय टीम के लिए रवाना होंगे. इंग्लैंड के अंतरराष्ट्रीय बेयरस्टो 2019 में एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली राष्ट्रीय टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे. बेयरस्टो ने इंग्लैंड के लिए कुल 287 मैच खेले हैं. वहीं असलांका वर्तमान में वनडे और टी20आई प्रारूपों में श्रीलंका के कप्तान हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 134 बार देश का प्रतिनिधित्व किया है. इस बीच, ग्लीसन ने इंग्लैंड के लिए छह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और वह डेथ ओवरों में अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.

