IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के मौजूदा सीजन के बीच सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मालदीव में छुट्टियां मनाने गए था. हैदराबाद कैंप एमए चिदंबरम स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच जीतने के बाद खूबसूरत जगह के लिए रवाना हुए. हाल ही में एसआरएच ने अपने एक्स हैंडल पर एक क्लिप शेयर की. जिसमें ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और SRH के अन्य खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलते और उसका लुत्फ़ उठाते हुए देखे गए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 में अपना अगला मैच 2 मई को पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेलेगी. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Beach, volleyball, and more - Team bonding retreat session in full flow 💯🏐 pic.twitter.com/fwlu2baEIj

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 28, 2025