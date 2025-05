IPL 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को टाटा आईपीएल 2025 को फिर से शुरू करने की घोषणा की. सरकार और सुरक्षा एजेंसियों और सभी प्रमुख के साथ विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने बचे सत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है. 17 मई 2025 से शुरू होकर 3 जून 2025 को फाइनल के साथ 6 स्थानों पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे. कार्यक्रम में दो डबल-हेडर शामिल हैं. जो दो रविवार को खेले जाएंगे. प्लेऑफ़ मैचों के लिए स्थल विवरण की घोषणा बाद में की जाएगी

प्लेऑफ़ का कार्यक्रम इस प्रकार है:

क्वालीफ़ायर 1 - 29 मई

एलिमिनेटर - 30 मई

क्वालीफ़ायर 2 - 1 जून

फ़ाइनल - 3 जून

🗓️ #TATAIPL 2025 action is all set to resume on 17th May 🙌

The remaining League-Stage matches will be played across 6⃣ venues 🏟️

The highly anticipated Final will take place on 3rd June 🏆

Details 🔽https://t.co/MEaJlP40Um pic.twitter.com/c1Fb1ZSGr2

— IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2025