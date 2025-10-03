Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st Test Match 2025 Day2 Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. आज यानी 3 अक्टूबर को दूसरे दिन का खेल जारी हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका लगा हैं. शुभमन गिल रन बनाकर रोस्टन चेज़ का शिकार हुए. टीम इंडिया का स्कोर 188/3.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

IND 188/3 in 57 Overs (Lead by 26 Runs) India vs West Indies Live Score Updates of 1st Test 2025 Day 2: Roston Chase Dismisses Shubman Gill For 50#IndianCricket | #INDvWI | #wivsind | #ShubmanGillhttps://t.co/NjO3K6IOdO — LatestLY (@latestly) October 3, 2025

