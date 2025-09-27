India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Highlights: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच दर्शकों को सांसें थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिला. निर्धारित 20-20 ओवरों के बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और मैच सुपर ओवर तक खिंच गया, जहां टीम इंडिया ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की. मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी की और अर्जुनदीप सिंह की घातक गेंदबाज़ी के आगे टिक नहीं पाए. आर्शदीप ने केवल 5 गेंदों में 2 विकेट झटके और श्रीलंका को 2 रन पर रोक दिया. भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज़ी करने उतरे और उन्होंने सिर्फ 1 गेंद पर 3 रन दौड़कर टीम को सुपर ओवर में शानदार जीत दिलाई.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच हाइलाइट्स:

