India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. वेस्टइंडीज की पहली पारी 44.1 ओवर में महज 162 रन बनाकर सिमट गई. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 38 ओवर में दो विकेट खोकर 121 रन बना लिए थे. 3 अक्टूबर को दूसरे दिन पहले पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को 5वां झटका लगा है. खारी पियरे ने ध्रुव जुरेल को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 210 गेंदों में 15 चौकें और 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए है. खबर लिखें जन एन तक टीम इंडिया का स्कोर 432-5 (124) था.

भारत को लगा पाचवां झटका

