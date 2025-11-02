South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक ठोका हैं. उन्होंने गेंदों में 53 गेंदों में 2 चौकें और 1 छक्कें की मदद से ये कारनामा किया हैं. खबर लिखें जानें तक टीम इंडिया का स्कोर 286-5 (48 ओवर) था.
दीप्ति शर्मा ने ठोका अर्धशतक
5️⃣0️⃣ in the first match ✅
5️⃣0️⃣ in the #Final ✅
𝘿𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙖𝙗𝙡𝙚 𝘿𝙚𝙚𝙥𝙩𝙞 at it again for #TeamIndia 💪
Her 18th fifty in Women's ODIs 🙌
Updates ▶ https://t.co/TIbbeE4ViO#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Final | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/YFeCWBclvn
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
