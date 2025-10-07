CEAT Cricket Awards 2025: दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा(Brian Lara) को 7 अक्टूबर(मंगलवार) को आयोजित सीएटी अवॉर्ड्स 2025 समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वेस्टइंडीज के इस महान खिलाड़ी को उनके शानदार करियर के दौरान बनाई गई विरासत के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया. लारा वेस्टइंडीज की ओर से सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 425 मैचों में कुल 22,260 रन बनाए, जिसमें 53 शतक और 110 अर्धशतक शामिल हैं.

Brian Lara Receives Lifetime Achievement Honour

