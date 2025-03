South Africa National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का दूसरा सेमीफाइनल 05 मार्च(बुधवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लाहौर पहुंचे. पाकिस्तानी पत्रकार कादिर ख्वाजा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में राजीव शुक्ला को लाहौर पहुंचने पर अधिकारियों से मुलाकात करते देखा गया. यह पहली बार नहीं है जब शुक्ला ने पाकिस्तान का दौरा किया है. इससे पहले, उन्होंने 2023 एशिया कप के दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था और लाहौर के गवर्नर हाउस में भाषण भी दिया था. यह सेमीफाइनल 5 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में खेला जाएगा.

राजीव शुक्ला पहुंचे लाहौर

BCCI vice president Rajiv Shukla arrived Lahore to watch 2nd semi final via chartered flight... Chairman PCB gave invitation to all cricket boards representatives..

From PCB Asad mustafa sb received Shukla. #PakistanCricket #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/pvTSWgi1cl

— Qadir Khawaja (@iamqadirkhawaja) March 4, 2025