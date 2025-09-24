India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का चौथा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का मौका मिला. निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए. 169 रनों की लक्ष्य बांग्लादेश के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिच पर बल्लेबाजी थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिख रही है. बांग्लादेश को चौथा झटका लगा हैं. वरुण चक्रवर्ती ने शमीम हुसैन को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. खबर लिखें जानें तक बांग्लादेश का स्कोर 84-4 (11.5 ओवर) था.

बांग्लादेश को लगा चौथा झटका

