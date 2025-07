IND vs ENG 4th Test 2025: मैनचेस्टर में खेले जा रहे भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट 2025 के दौरान एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब एक दर्शक WWE के दिग्गज रेसलर हल्क होगन के गेटअप में नजर आया. उसने हल्क होगन की ट्रेडमार्क पीली जैकेट, जिस पर ‘HULKAMANIA’ लिखा था, और उनकी पहचान माने जाने वाली बंदाना पहनी हुई थी. यह संयोग ही था कि उसी दिन रेसलिंग जगत के आइकन हल्क होगन का निधन हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. जैसे ही उनके निधन की खबर आई, रेसलिंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई और ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और अंडरटेकर जैसे दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी. माना जा रहा है कि IND बनाम ENG मैच देखने पहुंचे वह दर्शक इस दुखद खबर से अनजान था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

Not the best of days to be dressed as Hulk Hogan at the cricket I must say… #RIPHULKHOGAN pic.twitter.com/hVurEkUpLl

— Joshua Rogers (@Rogersjourno) July 24, 2025