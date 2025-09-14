England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का तीसरा और निर्याणक मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को खेला जाना था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉटिंघम (Nottingham) के ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में खेला जाना था. तीसरा टी20 मुकाबला बारिश की वजह से बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया. इसके साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 146 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में धमाकेदार वापसी की थीं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहें थे.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

