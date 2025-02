Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज (Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का फाइनल मुकाबला 14 फ़रवरी(शुक्रवार) को कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में खेला गया. क्रिकेट इतिहास में कई बार जानवरों के कारण खेल में रुकावट आई है, कभी कुत्ते तो कभी सांप मैदान में घुस चुके हैं. इस बार कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में त्रिकोणीय सीरीज 2025 फाइनल के दौरान एक बिल्ली ने खेल रोक दिया. खेले गए इस मुकाबले में 24वें ओवर के अंत में बिल्ली मैदान पर आ गई और धीरे-धीरे चलते हुए बाउंड्री लाइन पार कर बाहर चली गई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब वायरल हो गया है. इससे पहले भी बिल्ली ने मैदान में एंट्री ली थी, जिससे कुछ देर के लिए खेल रुका.

मैदान पर घुसी बिल्ली, रोकना पड़ा खेल, वीडियो हुआ वायरल

We've got some feline company enjoying cricket on the ground 🐈‍⬛🤩#3Nations1Trophy | #PAKvNZ pic.twitter.com/Nx2RMmzA82

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 14, 2025