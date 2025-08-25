Asian Shooting Championship 2025: भारतीय शूटिंग टीम की सदस्य नीरू ढांडा(Neeru Dhanda) ने कजाकिस्तान(Kazakhstan) के शिमकेंट(Shymkent) में आयोजित एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 में महिला ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम गर्व से रोशन किया है. नीरू ने अपने असाधारण प्रदर्शन से प्रतियोगिता में दमदार बढ़त बनाई और सुवर्ण जीत हासिल की. नीरू ढांडा की यह जीत न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए बल्कि भारतीय शूटिंग टीम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सफलता ने भारत को एशियाई शूटिंग के मानचित्र पर एक बार फिर मजबूत जगह दिलाई है. इस चैम्पियनशिप में देश के अन्य निशानेबाजों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे भारत ने पदक तालिका में अपनी अच्छी स्थिति कायम रखी है.

नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप इवेंट में जीता गोल्ड मेडल

