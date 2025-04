ISSF Shooting World Cup 2025: पेरू के लीमा में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 के पहले दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई और भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर पहले दिन के अंत में चीन को पीछे छोड़ दिया है. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने हमवतन और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को हराकर स्वर्ण पदक जीता मनु भी पीछे नहीं रहीं और दूसरे स्थान पर रहीं और रजत पदक जीता. इससे पहले सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया.

BREAKING: GOLD & Silver medal for India in Women's 10m Air Pistol event at ISSF World Cup in Lima 🔥🔥🔥

18 yr old Suruchi won Gold while Manu Bhaker won Silver medal. #ISSFWorldCup pic.twitter.com/WL3JLJAyyr

— India_AllSports (@India_AllSports) April 15, 2025