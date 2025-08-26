BWF World Championship 2025: पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, जब उन्होंने उद्घाटन राउंड में बुल्गारिया की कालोयाना नालबंतोवा को सीधे गेम में हराया. अंततः यह सिंधु के लिए आरामदायक जीत रही, लेकिन पहले गेम में मुकाबला कड़ा था. एक समय पर कालोयाना 20-19 की बढ़त पर थी और गेम जीतने के करीब थी. लेकिन सिंधु ने मजबूत वापसी की और दूसरे गेम में कालोयाना को कोई मौका नहीं दिया, अंततः 23-21, 21-6 से जीत दर्ज की. यह जीत सिंधु को आगामी बड़े मुकाबलों, जैसे वांग झी यी के खिलाफ, आत्मविश्वास देने वाली साबित होगी.

पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में की प्रवेश

TotalEnergies BWF World Championships 2025 WS - R64 23 21 🇮🇳PUSARLA V. Sindhu🥇 21 6 🇧🇬Kaloyana NALBANTOVA 🕚 in 39 minutes — BWFScore (@BWFScore) August 26, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)