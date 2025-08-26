BWF World Championship 2025: पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, जब उन्होंने उद्घाटन राउंड में बुल्गारिया की कालोयाना नालबंतोवा को सीधे गेम में हराया. अंततः यह सिंधु के लिए आरामदायक जीत रही, लेकिन पहले गेम में मुकाबला कड़ा था. एक समय पर कालोयाना 20-19 की बढ़त पर थी और गेम जीतने के करीब थी. लेकिन सिंधु ने मजबूत वापसी की और दूसरे गेम में कालोयाना को कोई मौका नहीं दिया, अंततः 23-21, 21-6 से जीत दर्ज की. यह जीत सिंधु को आगामी बड़े मुकाबलों, जैसे वांग झी यी के खिलाफ, आत्मविश्वास देने वाली साबित होगी.

पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में की प्रवेश

